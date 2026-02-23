أكدت محافظة القاهرة، أن قرار الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية قد صدر في إطار قانوني واضح يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان، أن المدرسة محل القرار ملكية خاصة وتُدار من خلال وزارة التربية والتعليم، وأن قرار الاستيلاء المؤقت جاء لحين استكمال إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويض الملاك، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار الطلاب وهيئة التدريس.

وشددت محافظة القاهرة، على أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية مستقبل الطلاب وضمان انتظام اليوم الدراسي دون أي تأثر، مؤكدة أن ما يتم تداوله من معلومات أو تفسيرات مغايرة لذلك عارية تمامًا من الصحة.

وأهابت محافظة القاهرة، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على الصالح العام ومنعًا لإثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

