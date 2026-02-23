إعلان

محافظ القاهرة يقرر الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة الابتدائية للغات

كتب : محمد نصار

12:09 م 23/02/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا برقم 191 لسنة 2026، بشأن الاستيلاء المؤقت على موقع العقار المقام عليه مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يُستولى مؤقتًا على الموقع التي يشغله مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مدة الاستيلاء 3 سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب، وعلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المتابعة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بشأن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وذلك قبل انتهاء هذه المدة بوقت كاف.

كما نصت المادة الثالثة على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك.

