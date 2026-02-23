كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع التعاون مع شركاء دوليين لإدخال عدد كبير من مدارس التعليم الفني ضمن منظومة تطوير جديدة تستهدف جذب الاستثمارات ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكات هو اجتذاب شركاء دوليين وتعزيز الاستثمار في التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تطوير 103 مدرسة فنية لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل من خلال بروتوكولات تعاون تم توقيعها بالفعل مع الجانب الإيطالي.

وأشار إلى أن هذه الشراكات لا تقتصر على الجانب الإيطالي فقط، بل يشارك فيها أيضًا عدد من رجال الأعمال المصريين، بما يعكس نموذج تعاون متكامل يجمع بين الخبرة الدولية والدعم الاستثماري المحلي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير ١٠٣ مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، إلى جانب التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء ١٠٠ مدرسة فنية جديدة.

