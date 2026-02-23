إعلان

استثمارات أجنبية في التعليم الفني.. مصدر يكشف خطة الوزارة

كتب : أحمد الجندي

03:50 م 23/02/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع التعاون مع شركاء دوليين لإدخال عدد كبير من مدارس التعليم الفني ضمن منظومة تطوير جديدة تستهدف جذب الاستثمارات ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكات هو اجتذاب شركاء دوليين وتعزيز الاستثمار في التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تطوير 103 مدرسة فنية لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل من خلال بروتوكولات تعاون تم توقيعها بالفعل مع الجانب الإيطالي.

وأشار إلى أن هذه الشراكات لا تقتصر على الجانب الإيطالي فقط، بل يشارك فيها أيضًا عدد من رجال الأعمال المصريين، بما يعكس نموذج تعاون متكامل يجمع بين الخبرة الدولية والدعم الاستثماري المحلي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير ١٠٣ مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، إلى جانب التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء ١٠٠ مدرسة فنية جديدة.

اقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الرئيس.. خبير تربوي يكشف فوائد تعليم الطلاب الرقمنة المالية

أماكن المدارس الرسمية الدولية IPS بالمحافظات

ما الفرق بين مدارس ips والـ ig؟.. تعرف على التفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعليم الفني شركاء دوليين الاستثمارات الدولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
نجم كرة بالنادي الأهلي.. ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

نجم كرة بالنادي الأهلي.. ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أخبار مصر

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
أخبار وتقارير

مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026