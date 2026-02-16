فتح باب إعارات المعلمين 2026 للدول العربية والأجنبية -خطوات التقديم

أعلنت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التقدم لإعارات المعلمين للعام الدراسي 2026- 2027، للعمل بالدول العربية والدول الناطقة بغير العربية.

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم يُفتح اعتبارًا من اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، ويستمر حتى يوم 18 مارس 2026، على أن يتم تسليم الطلبات داخل الإدارة التعليمية التابع لها المعلم من خلال قسم الإعارات.

شروط التقديم

حددت الوزارة عددًا من الضوابط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون مثبتًا على درجة مالية بموازنة الدولة.

ألا يزيد عمر المتقدم على 56 عامًا، ويتم احتساب السن اعتبارًا من أول أكتوبر من عام التقدم للإعارة.

الحصول على تقرير تقويم أداء بدرجة "كفء" عن العامين الأخيرين.

قضاء مدة لا تقل عن 36 شهرًا بالخدمة في وزارة التربية والتعليم، على أن يكون آخر عامين في نفس المحافظة محل العمل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يبدأ بسحب استمارة الإعارة من الجهة المختصة داخل الإدارة التعليمية (قسم الإعارات)، ثم مراجعة البيانات واستكمالها من خلال إدارة الموارد البشرية.

ويتم سداد رسوم استمارة التقديم على النحو التالي:

200 جنيه للراغبين في الإعارة إلى الدول العربية.

400 جنيه للراغبين في الإعارة إلى الدول الناطقة بغير العربية.

خطوات التسجيل الإلكتروني

بعد استيفاء البيانات المطلوبة والحصول على التوقيعات المعتمدة من الإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها المعلم، يتم رفع استمارة التقديم إلكترونيًّا عبر البوابة المخصصة للإعارات الخارجية.

وتتولى إدارة الإعارات بالإدارة التعليمية مراجعة الطلبات مبدئيًّا؛ تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا للضوابط المنظمة.

