شهدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، انعقاد مقابلات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات شهادة الثانوية العامة بكنترول مدرسة الخديوية، في إطار الاستعدادات المكثفة للامتحانات القادمة.

وبحسب بيان، جاء ذلك تأكيدًا على الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وحرص المديرية على اختيار العناصر القادرة على إدارة اللجان بكفاءة وانضباط، بما يضمن نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

جرت المقابلات بحضور مجموعة من القيادات التعليمية البارزة، وهم:

- مصطفى يوسف، رئيس لجنة النظام والمراقبة، قطاع القاهرة (ب).

- تهاني عبد الصالح، مدير إدارة وعضو المكتب الفني بالإدارة العامة للشئون القانونية

- إلهام فتحي، مدير إدارة "أبناؤنا في الخارج" وعضو الإدارة المركزية للامتحانات.

-حاتم سعيد، رئيس قسم وعضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وكان في استقبال الحضور دعاء رأفت، مدير عام الإدارة، لتسهيل سير المقابلات وضمان انضباطها.

وأشارت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة إلى أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة ضرورة التحلي بالحياد والنزاهة والدقة في أداء المهام الموكلة، بما يحفظ هيبة الامتحانات ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية.

وأضافت أن نزاهة الامتحانات هي على رأس أولويات مديرية تعليم القاهرة، وأن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل يتم وفق معايير دقيقة لضمان إدارة سلسة وشفافة للامتحانات.

