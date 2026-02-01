خلال فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026، وذلك في إطار اهتمام الطلاب لمعرفة الموعد.

وأوضحت الوزارة أن يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 هو الموعد النهائي أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالموعد المحدد وعدم التأخير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سيبدؤون في تسليم الاستمارات الإلكترونية للثانوية العامة 2026 إلى المدارس اعتبارًا من يوم الأحد 8 فبراير 2026، بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني واستيفاء البيانات المطلوبة.

