توقعات بنمو 20%.. خبير سياحي: 2026 سيشهد انطلاقة حقيقية للسياحة المصرية

كتب : داليا الظنيني

07:07 م 01/02/2026

ارشيفية

كتبت- داليا الظنيني:

توقع عمارى عبدالعظيم، الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الأسبق، أن يشهد العام المقبل 2026 انطلاقة قوية وحقيقية للسياحة المصرية، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والفنادق، إلى جانب الحوافز الحكومية الكبيرة المقدمة للمستثمرين في القطاع.

وأوضح عبدالعظيم، خلال حواره على قناة "النهار"، أن مصر استقبلت خلال عام 2025 نحو 19.5 مليون سائح، متوقعًا أن تشهد أعداد الوافدين زيادة بنسبة تصل إلى 20% في عام 2026، بما يعني تجاوز حاجز 22 مليون سائح.

وأشار إلى أن هذا النمو المتوقع يُطرح معه تحديًا مهمًا، وهو عدم كفاية الطاقة الفندقية الحالية، التي تُقدر بنحو 225 ألف غرفة، لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لتعزيز القدرة الاستيعابية.

ولفت الخبير السياحي إلى وجود مبادرة تُعد حلاً مبتكرًا وفكرًا خارج الصندوق، تهدف إلى زيادة الطاقة السياحية من الغرف بجانب الفنادق التقليدية، مما يدعم خطط الدولة الطموحة لاستقبال المزيد من السائحين وتحقيق أهداف النمو المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

عمارى عبدالعظيم السياحة المصرية

