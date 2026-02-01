كتب-عبدالله محمود:

عقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اجتماعا اليوم الأحد، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أجل تقييم الوضع الإقليمي وجاهزية قوات الاحتلال لأي سيناريو.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، يأتي هذا اللقاء بعد عودة زامير من الولايات المتحدة، حيث ناقش خلاله جميع الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة، ودلالاتها، والاستعدادات والتنسيق بين الجيشين لأي خطوة يتم اختيارها مع إيران.

وأكدت القناة العبرية، أن المناقشات بين زمير وكاتس ركزت على جاهزية قوات الاحتلال وتنسيقه مع الجيش الأمريكي، استعداداً لعملية محتملة في إيران.

وخلال الأسبوع الماضي، سافر زامير إلى الولايات المتحدة خلال زيارة استغرقت يومين، في ظل تصاعد التوترات مع النظام الإيراني.

وأكدت القناة العبرية، أن زامير أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع الأمريكيين، شملت قضايا إيران، وفقًا لمصادر بجيش الاحتلال لقناة N12.

وأشارت المصادر، إلى أنه ورغم التنسيق وحشد القوات الأمريكية في المنطقة، لا تزال إسرائيل تجهل ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر شنّ هجوم محتل أم تراجع.

وتعتقد المصادر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة قد تجاوزت نقطة اللاعودة وأنها ستهاجم إيران، لكن القيادات في تل أبيب لا تزال تجهل حجم هذا الهجوم وموعده.

وفي وقت سابق، قدر زامير، أن الهجوم الأمريكي المرتقب على إيران سينفذ خلال مدة زمنية تتراوح بين "أسبوعين وشهرين"، مستبعدا حدوثه في الأيام القليلة المقبلة.