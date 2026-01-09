إعلان

مستشار الأحياء الأسبق: أشعر بالحسرة بعد إلغاء المنهج من أولى وثانية ثانوي

كتب : أحمد الجندي

08:05 م 09/01/2026

حسن محرم، مستشار مادة الأحياء الأسبق

قال حسن محرم، مستشار مادة الأحياء الأسبق، إنه يشعر بالحسرة والألم كلما تصفح كتاب العلوم المتكاملة، سواء النسخة التي تم تدريسها العام الماضي أو بعد تعديلها هذا العام، وذلك بسبب إلغاء منهج الأحياء للصف الأول الثانوي.

وأوضح محرم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الأمر لم يتوقف عند الصف الأول الثانوي فقط، بل تم أيضًا إلغاء منهج الأحياء من الصف الثاني الثانوي، رغم أن هذه المناهج كانت مترابطة ومتكاملة وتُعد الطالب للدراسة في الثانوية العامة والكليات العلمية.

وأشار مستشار الأحياء الأسبق إلى أنه يشفق على طلاب الثانوية العامة دفعة 2027، لعدم تعلمهم هذه المناهج.

وتساءل "محرم": أين أساتذة الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات من هذا التخريب المتعمد؟.. مؤكدًا على أن حديثه لا يهدف إلى إثارة الرأي العام، وإنما يهدف إلى تصحيح الأخطاء.

