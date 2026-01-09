ملخص وفيديو هدف مباراة السنغال ومالي في كأس أمم أفريقيا

رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر

حقق منتخب السنغال الفوز على حساب منتخب مالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب السنغال التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، لينتظر الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقرر إقامته غدا السبت الموافق 10 يناير الجاري.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا، كوليبالي، موسى نياكاتي والحاج مالك ضيوف.

خط الوسط: إيليمان ندياي، إدريسا جاي، بابي جاي وحبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني وحبيب ديالو

وجاء تشكيل منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: عبد الله ديابي، هاماري تراوري، ناثان جاساما وعثمان كمارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو سانجاري ولاسانا كوليبالي

خط الهجوم: لاسين سينايكو

أبرز أحداث مباراة السنغال ومالي في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 12: تسديدة قوية من لاعب السنغال تصطدم بدفاع منتخب مالي

الدقيقة 17: عرضية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها دفاع منتخب مالي

الدقيقة 18: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى السنغال

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال تمر بجوار مرمى مالي

الدقيقة 24: تسديدة قوية من لاعب مالي تصطدم في دفاع السنغال وتخرج إلى ركلة ركينة

الدقيقة 27: ليمان نداي يسجل الهدف الأول للسنغال في مرمى مالي

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال تمر بجوار مرمى مالي

الدقيقة 37: تسديدة قوية من لاعب السنغال تصطدم بدفاع مالي وتخرج إلى ركلة ركنية

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: بطاقة حمراء لبيسوما لاعب وسط منتخب مالي

الدقيقة 5+45: فرصة الهدف الثاني لمنتخب السنغال تضيع، بعد عرضية من الجانب الأيمن، يقابلها ساديو ماني بتسديدة ولكنها تصطدم بدفاع منتخب مالي

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: عرضية من لاعب منتخب مالي يتصدى لها ميندي حارس السنغال

الدقيقة 48: تسديدة قوية من لاعب مالي يتصدى لها ميندي حارس السنغال

الدقيقة 54: توقف المباراة لعلاج لاعب مالي

الدقيقة 61: رأسية من لاعب منتخب مالي يتصدى لها مينيد حارس السنغال

الدقيقة 65: تسديدة قوية من ماني لاعب منتخب السنغال، يتصدى لها حارس مرمى مالي

الدقيقة 68: رأسية من لاعب منتخب السنغال، تصل في يد ديار حارس مرمى مالي

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لامين كامارا لاعب السنغال ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى حارس مرمى مالي

الدقيقة 80: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب السنغال

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من لاعب السنغال ولكنها تصطدم بالقائم

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.