أكد النجم الجزائري رياض محرز قائد منتخب محاربي الصحراء، أن المشاركة الحالية في بطولة كأس أمم أفريقيا، ستكون الأخيرة له في البطولة.

وقال محرز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا غدا: "هذه النسخة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستكون المشاركة الأخيرة له في البطولة مع الجزائر".

وأضاف: "توجت بلقب كأس أمم أفريقيا قبل 6 سنوات، لكن الجيل اختلف بشكل كامل ولم يتبق من الجيل الذي توج عام 2019 سوى لاعبين فقط وكذلك ظروف المنافسة اختلفت".

واختتم محرز تصريحاته: "أسعى للتتويج بلقب أمم أفريقيا مرة أخرى مع هذا الجيل من اللاعب".

ويلاقي منتخب الجزائر نظيره منتخب نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويذكر أن منتخب الجزائر كان قد تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز في دور ال 16، على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل.

