إصابة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشرخ في القدم

كتب : أحمد الجندي

02:54 م 09/01/2026

شادي زلطة

كتب- أحمد الجندي:

أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تعرضه لإصابة اليوم الجمعة.

وأوضح " زلطة" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه تعرض لإصابة القدم، مشيرًا إلى أنه أصابه شرخ في العظام ويحتاج إلى جبس وراحة إجبارية.

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم فيسبوك

