إصابة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشرخ في القدم
كتب : أحمد الجندي
شادي زلطة
أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تعرضه لإصابة اليوم الجمعة.
وأوضح " زلطة" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه تعرض لإصابة القدم، مشيرًا إلى أنه أصابه شرخ في العظام ويحتاج إلى جبس وراحة إجبارية.
