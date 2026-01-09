إعلان

استفزاز متعمد.. خبير سياسي يحلل خروقات إسرائيل لدفع حماس للرد

كتب : حسن مرسي

07:46 م 09/01/2026

الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

أوضح الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن قراءة المقاومة الفلسطينية للمرحلة الحالية لا تركز على "هدنة تكتيكية" بقدر ما ترى أنها عملية تستهدف تفريغها من نقاط قوتها الأساسية.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "إن الرؤية الخاصة بالمقاومة تركز على أن الهدف الإسرائيلي من الاتفاق هو تفريغ حركة حماس من قوتها المتمثلة في السلاح"، مؤكدًا أن هذا هو التفسير الأساسي لموقفها.

وأضاف أن إسرائيل تستغل حالة "الصبر الاستراتيجي" التي تتبعها حماس تجاه الاستفزازات، موضحًا أنها تزيد الضغط لخلق مبرر لاستئناف الحرب بشكل أوسع.

وتابع الخبير السياسي، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة تهدف إلى تهديد البنية التحتية وتمهيد الأرض لحرب أكثر شمولية إذا ما أعلنت عدم التزام حماس بنزع السلاح، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

وحول الدور المصري في منع انهيار الاتفاق، أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر تعمل على استخدام "القوة الناعمة" عبر تعبئة الرأي العام العالمي ضد الرواية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تعكس تآكل الصورة الذهنية لإسرائيل.

الدكتور رامي عاشور خروقات إسرائيل لدفع حماس للرد المقاومة الفلسطينية تفريغ حركة حماس من قوتها

