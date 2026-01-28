إعلان

رسمياً.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

كتب : أحمد الجندي

11:04 ص 28/01/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تزايدت معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2026، وذلك بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 22 يناير.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالجيزة أن النتيجة ستتم اعتمادها اليوم الأربعاء 28 يناير، وستكون متاحة لجميع الطلاب للاستعلام عنها فوراً.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الإعلان عن النتيجة يأتي في إطار حرص المديرية على تيسير حصول الطلاب على نتائجهم في موعدها الرسمي، ومتابعة أعمال الكنترولات للتأكد من دقة التصحيح ورصد الدرجات.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائجهم فور الإعلان الرسمي من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة أو عبر المدارس التابعة لهم من هنا .

وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

