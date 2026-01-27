إعلان

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

كتب : أحمد الجندي

08:30 م 27/01/2026

وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، بشأن فتح باب الترشيح للالتحاق بالمنحة التدريبية المقدمة من حكومة اليابان (MEXT) للمعلمين المصريين، للعام المالي 2026.

وأوضحت الوزارة أن المنحة تستهدف إتاحة الفرصة لعدد 4 معلمين مصريين للدراسة والتدريب بالجامعات اليابانية، بهدف تطوير مستواهم المهني والارتقاء بكفاءاتهم في مجال التعليم المدرسي.

وشددت الوزارة على أن كل مديرية تعليمية مطالبة بترشيح مرشح واحد فقط، على أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، أبرزها:

- أن يكون من المعلمين العاملين بمرحلة التعليم الابتدائي أو الثانوي أو معاهد إعداد المعلمين.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

- ألا تقل خبرته في التدريس عن خمس سنوات حتى 1 أكتوبر 2026.

- ألا يزيد عمره على مواليد 2 أبريل 1991.

- الاستعداد لتعلم اللغة اليابانية والقدرة على التكيف مع الدراسة والحياة في اليابان.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختيار سيتم عبر عدة مراحل تشمل فحص المستندات والاختبارات والمقابلات التي تجريها الجهات اليابانية المختصة.

وأكدت الوزارة أن مدة المنحة تمتد من أكتوبر 2026 (أو بداية البرنامج) وحتى مارس 2028 كحد أقصى، دون إمكانية للتمديد، موضحة أن المتدربين سيحصلون على شهادة معتمدة من الجامعة اليابانية المستضيفة تفيد بإتمام البرنامج التدريبي، دون الحصول على درجة علمية.

وطالبت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بسرعة إخطارها بأسماء المرشحين في موعد أقصاه الأربعاء 28 يناير 2026، على أن تُعقد المقابلات الشخصية يوم الأحد 1 فبراير 2026 بمقر الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية (الدور الرابع) بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ونبهت الوزارة على ضرورة إحضار المرشحين السيرة الذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي عند حضور المقابلة، مؤكدة أن الأمر هام وعاجل.

وزارة التربية والتعليم فرصة للمعلمين منحة اليابان

