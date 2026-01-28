استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جورج بوستينجر ، سفير جمهورية النمسا في مصر ووفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال صناعات وسائل ومعدات السكك الحديدية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين صناعة مكونات ووسائل النقل المختلفة لخدمة احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج لتصبح مصر نقطة انطلاق للتصدير للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات النقل المختلفة.

وبحسب بيان، حضر المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي وقيادات وزارة النقل وهيئة الأنفاق والسكك الحديدية.

في بداية الاجتماع رحب الوزير بالسفير النمساوي والوفد المرافق له مؤكدا على عمق العلاقات المصرية النمساوية مشيرا إلة أن وزارتي النقل والصناعة على أتم الاستعداد والجاهزية للتعاون اليوم قبل الغد مع كل الشركات العالمية الجادة في توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة مكونات ووسائل النقل بها خاصة وأن مصر لم تعد سوقا لاستيراد وسائل النقل بل تسير بخطى ثابتة في اتجاه توطين مختلف مكونات ووسائل النقل المختلفة حيث بحث الوزير مع شركة بلاسر المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

ويشمل العقد توريد (4 ماكينات دك سكة طوالى- 2 ماكينات دك المفاتيح -️ 5 ماكينات تشكيل بازلت - 2 ماكينة فج سكة - 1 ماكينة لحام القضبان وكذلك بحث التعاون في إقامة مصنع لانتاج قطع غيار ومعدات تلك الماكينات او تجميع هذه النوعية من الماكينات لتلبية احتياجات السوف المحلي والتصدير للخارج.

ورحب مسئولو الشركة بالتعاون المستقبلي مع الجانب المصري في هذا المجال كما تم استعراض ما قامت به شركة بلاسر مصر من إنشاء مركز خدمةصيانة ما بعد البيع بمصر وتدريب عدد 30 مهندسا مصريا في النمسا على صيانة تلك الماكينات.

وتابع الوزير مع مسئولي شركة فويست البين، آخر المستجدات الخاصة بنشاط الشركة في مصر حيث تم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مفاتيح وتحويلات السكك الحديدية (شركة فويست ألبين مصر لمفاتيح السكك الحديدية)، وتم عقد شراكة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر شراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية المتخصصة في تكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية لتحديث وإدارة ورش العباسية في القاهرة، بموجب هذه الشراكة حيث تم رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة وتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وتم بدء الإنتاج بمعدل 50 مفتاحا بشكل شهري ومخطط الوصول إلى 600 مفتاح في السنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج طبقاً للمواصفات العالمية.

كما تابع الوزير مع مسئولي الشركة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع والمخطط الزمني الخاص ببداية الإنتاج، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

كما ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع شركة Lion Industrial Materials المتخصصة في انتاج مجموعات عجلات ومحاور قطارات الشحن والركاب، والمترو التعاون في إقامة مصنع لإنتاج عجل القطارات وتوطين هذه الصناعة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج مستعرضا نموذج الشراكة بين الجانبين وهو ما رحب به مسئولي الشركة النمساوية مؤكدين على عقد لقاءات مع الجانب المصري لدراسة هذا التعاون المستقبلي المهم.

