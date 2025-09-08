أكاديمية المعلمين تعلن ضوابط جديدة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى عدد من المديريات التعليمية، من بينها: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، القليوبية، دمياط، بورسعيد، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، الشرقية، يتضمن القواعد المنظمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

بدء التدريب عبر المنصة الإلكترونية

أوضحت الأكاديمية أنه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المهنية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام الوزارة، فإنه يتعين على المعلمين المستوفين لشروط إعادة التعيين الدخول على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني عبر الرابط: اضغط هنا

، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 10 سبتمبر 2025 وحتى الاثنين 22 سبتمبر 2025.

ويقوم المعلم باختيار برنامج «إعادة التعيين» من داخل المنصة، وحضور فعاليات التدريب أونلاين، مع إتاحة تسجيل أي مشكلات تقنية عبر تبويب الدعم الفني ليتم التعامل معها فورًا.

إجراءات الاختبار الإلكتروني

بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي، يتوجب على المعلمين التسجيل عبر موقع الأكاديمية: www.pat.edu.eg لحجز موعد الاختبار الإلكتروني المكمل للتدريب، وذلك اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025.

ويعقد الاختبار داخل معامل الحاسب الآلي بفروع الأكاديمية في المحافظات، على أن يكون آخر موعد للحجز وسداد الرسوم يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بينما تنتهي جميع الاختبارات يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

وأكدت الأكاديمية على أن اجتياز الاختبار شرط أساسي للحصول على شهادة الصلاحية، حيث يعد جزءًا لا يتجزأ من اجتياز البرنامج التدريبي.

استقبال ملفات المتقدمين

طالبت الأكاديمية المديريات التعليمية بتشكيل لجان مختصة لتسلم ملفات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين، والتأكد من صحة المستندات المطلوبة وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024.

وسيتم تسليم الملفات إلى فروع الأكاديمية خلال الفترة من الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025، مع ضرورة استيفاء بيانات النموذج المرفق واعتماده.

المستندات المطلوبة لإعادة التعيين

حددت الأكاديمية قائمة الأوراق الواجب تجهيزها على النحو التالي:

صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين.

صورة طبق الأصل من الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية، مع استثناء خريجي الخدمة الاجتماعية وآداب (علم نفس/اجتماع) حال التقدم لشغل وظيفة إخصائي، وفقًا للقانون رقم 16 لسنة 2019.

صورة طبق الأصل من تقريري الكفاية لآخر عامين بدرجة ممتاز (2022/2023 – 2023/2024).

خطاب رسمي من المديرية يوضح الوظيفة المعاد التعيين عليها ومادة التدريس والمرحلة الدراسية.

صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني معتمد.

إفادة رسمية تثبت اجتياز البرنامج التدريبي من فرع الأكاديمية، حيث يتولى الفرع تسجيل استيفاء الملف إلكترونيًا على موقع بيانات كادر المعلم.

تعميم النشرات وتوضيح المسؤوليات

وشددت الأكاديمية على ضرورة تعميم نشرة دورية بكافة التفاصيل والمواعيد على ديوان المديرية، الإدارات التعليمية، والمدارس، إضافة إلى نشرها عبر الموقع الإلكتروني للمديرية، لضمان إبلاغ جميع المعلمين المستهدفين.

وأكدت أن المعلم يتحمل المسئولية كاملة في حال عدم تسليم ملفه خلال الفترة المحددة بعد إعلامه، مشيرة إلى أن المديرية مسؤولة عن التحقق من استيفاء الشروط المقررة بالقرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024.

