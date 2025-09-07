"التعليم": تطبيق نظام السنوات الخمس بمدرسة زراعية بكل مديرية

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، باختيار مدرسة زراعية في كل مديرية؛ لتطبيق الدراسة وفق نظام السنوات الخمس، في إطار خطط الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني.

تطوير المناهج لتعزيز الجدارات المهنية

وأوضحت الوزارة أن البرامج الجديدة ستتضمن تحديثًا للمحتوى العلمي واعتماد مناهج تراعي التخصصات الزراعية الحديثة؛ بما يساعد الطلاب على اكتساب الجدارات المهنية المطلوبة، ويهدف هذا التطوير إلى رفع مستوى خريجي المدارس الفنية المتقدمة، خصوصًا في الصفَّين الرابع والخامس، بعد التأكد من توافر البنية الأساسية ومقومات التشغيل داخل المدارس.

استناد قانوني لقرار التطبيق

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022، التي تنص على السماح للحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الثلاث) بالتقدم لبرنامج فني أول متقدم لمدة عامين دراسيين، وتعتمد هذه البرامج على منهجية الجدارات المهنية في التخصصات المتصلة بدراستهم الأساسية، عقب استيفاء شروط القبول والإجراءات المحددة بقرار وزاري منفصل.

طلب رسمي من المديريات التعليمية

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بسرعة موافاتها بتقارير حول مدى توافر مقومات التشغيل في المدارس الزراعية الفنية المرشحة لتطبيق النظام الجديد، مع ضرورة تحديد مدرسة واحدة بكل مديرية لاستهدافها بتطبيق البرنامج، مشيرةً إلى أن التجربة سيتم تفعيلها وفق الإمكانات المتاحة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أهدافها في تطوير التعليم الزراعي الفني.

