قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استعداد الأبناء لعودة الدراسة لا يجب أن يكون قبل يومين أو ثلاثة من بدء العام الدراسي كما يعتقد البعض، بل ينبغي أن يبدأ الإعداد مبكرًا وبخطوات عملية تساعد الطلاب على التكيف النفسي والجسدي مع أجواء المدرسة، وضمان التفوق منذ اليوم الأول.

ضبط مواعيد النوم والتقليل من التعلق بالتكنولوجيا

شدد شوقي على ضرورة إعادة تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل تدريجي ليتوافق الطفل مع مواعيد المدرسة، مع التقليل من استخدام الهاتف والإنترنت تدريجيًا حتى لا يواجه الطالب صعوبات في التركيز عند بدء الدراسة.

تحفيز إيجابي وأنشطة مفيدة

وأشار الخبير التربوي إلى أهمية التحفيز المستمر للطلاب بالكلام الإيجابي عن المدرسة والدراسة، مع شغل أوقاتهم بأنشطة واقعية مثل الرسم، قراءة الكتب والقصص، أو ممارسة الرياضة المفضلة، بما ينمي شخصياتهم ويجعلهم أكثر استعدادًا للتعلم.

بيئة داعمة بعيدًا عن السلبية

وطالب شوقي الأسر، وخاصة الأمهات، بالابتعاد عن الحديث السلبي عن الامتحانات أو ضغوط الدراسة، والعمل على تعزيز استقلالية الأبناء عبر منحهم مساحة للاختيار وتحمل مسؤولية تنظيم أدواتهم وملابسهم.

وأكد أهمية توفير المستلزمات الدراسية من زي مدرسي وكتب وأدوات قبل بدء العام بوقت كافٍ، إلى جانب توفير مكان مناسب للاستذكار مزود بإضاءة جيدة وأثاث ملائم.

الاطلاع على المناهج ومراجعة الدروس السابقة

كما دعا شوقي أولياء الأمور إلى التعرف على المناهج الجديدة ومساعدة الأبناء في الاطلاع على محتواها بوسائل مختلفة مثل المواقع التعليمية والفيديوهات، وخاصة ما يتعلق بالشخصيات المصرية التي تتناولها المناهج.

