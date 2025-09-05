موعد بدء الدراسة بالمدارس الدولية 2026

كتب- أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية.

ومن جانبه، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد أول يوم دراسة في المدارس الدولية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، مؤكدة أن الانطلاقة ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025.

التزام المدارس بالجدول المحدد

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع المدارس الدولية بمختلف المحافظات ملزمة بالالتزام بالموعد المحدد لبدء العام الدراسي، مع التأكيد على الاستعدادات التي اتخذتها المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.



اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة





بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟





أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026





آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح



