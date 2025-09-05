إعلان

موعد بدء الدراسة بالمدارس الدولية 2026

02:08 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية.

ومن جانبه، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد أول يوم دراسة في المدارس الدولية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، مؤكدة أن الانطلاقة ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025.

التزام المدارس بالجدول المحدد

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع المدارس الدولية بمختلف المحافظات ملزمة بالالتزام بالموعد المحدد لبدء العام الدراسي، مع التأكيد على الاستعدادات التي اتخذتها المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.


