إعلان

خطة منهج الترم الأول لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي 2026

03:41 م الخميس 04 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وذلك بحسب مستند صادر عن الوزارة مشيرة إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستنطلق رسميًا يوم 20 سبتمبر المقبل.

محتوى المنهج والجدول الزمني.

وأوضحت الوزارة أن منهج الرياضيات يتضمن الدروس المقررة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع تنظيم تقييمات أسبوعية واختبارات شهرية لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، كما تم تخصيص شهر يناير للمراجعة النهائية وإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لضمان استيعاب جميع المهارات والمفاهيم.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 1.38.37 PM

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم منهج الترم الأول لمادة الرياضيات الصف الثالث الابتدائي مادة الرياضيات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026