خطة منهج الترم الأول لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي 2026

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وذلك بحسب مستند صادر عن الوزارة مشيرة إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستنطلق رسميًا يوم 20 سبتمبر المقبل.

محتوى المنهج والجدول الزمني.

وأوضحت الوزارة أن منهج الرياضيات يتضمن الدروس المقررة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع تنظيم تقييمات أسبوعية واختبارات شهرية لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، كما تم تخصيص شهر يناير للمراجعة النهائية وإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لضمان استيعاب جميع المهارات والمفاهيم.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026