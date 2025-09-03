كتب- أحمد الجندي:

قامت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بجولة ميدانية داخل مدرسة هويتنا التابعة لإدارة حلوان التعليمية، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

متابعة تجهيزات الفصول والأنشطة

رافقها خلال الجولة الدكتور عبد العزيز فهمي، مدير عام الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، حيث تفقدت الاستعدادات النهائية داخل الفصول الدراسية والمعامل المختلفة وغرف الأنشطة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

توجيهات بزيادة المساحات الخضراء

تابعت مدير المديرية أعمال التشجير بالمدرسة، موجهة بضرورة زيادة المساحات الخضراء، مؤكدة أن توفير بيئة صحية وآمنة يعد عاملاً أساسياً في تحفيز الطلاب على التعلم والمشاركة الفعّالة.

خلال جولتها، شددت أبو كيلة على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة بجميع مدارس القاهرة، لضمان توفير بيئة تعليمية منضبطة وجاذبة للطلاب، متمنية للجميع عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالنجاح.

