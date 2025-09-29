وزير التعليم يتفقد عددًا من مدارس المنيا لمتابعة سير العملية التعليمية

وزير التعليم يتفقد عددًا من مدارس المنيا

استكمل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته بمحافظة المنيا، حيث رافقه اللواء عماد أحمد محمود كدواني، محافظ المنيا، في جولة ميدانية بإدارة أبو قرقاص التعليمية شملت عددًا من المدارس للوقوف على سير الدراسة ومتابعة الأوضاع التعليمية.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة بلنصورة الثانوية المشتركة، التي تضم نحو 395 طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية والتفاعل مع طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أهمية دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للإبداع في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن البرمجة أصبحت لغة العصر، ما يستلزم من الطلاب إتقانها للتميز مستقبلاً.

كما شدد الوزير على ضرورة توعية الطلاب بآليات استخدام منصة "كيريو" اليابانية المخصصة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت فيديوهات توعوية موجهة للمدارس الثانوية حول كيفية الدخول على المنصة والاستفادة منها.

وتابع الوزير جولته بتفقد مدرسة بلنصورة الابتدائية (1)، التي تضم نحو 1820 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية والتقى بعدد من المعلمين والطلاب.

وأكد خلال الزيارة على أهمية إكساب طلاب المرحلة الابتدائية مهارات القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها الأساس لبناء شخصية الطالب، مشددًا على تفعيل الأنشطة المدرسية المتنوعة لدعم المواهب وتنمية القيم الوطنية.

كما تضمنت الجولة زيارة مدرسة جويد للتعليم الأساسي التي تضم نحو 748 طالبًا، بينهم 494 طالبًا بالمرحلة الابتدائية. واطلع الوزير على انتظام تسليم الكتب الدراسية ومستوى التحصيل العلمي لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية.

وأكد أهمية متابعة مجموعات التقوية المدرسية لرفع المستوى الدراسي، مثنيًا على جهود إدارة المدرسة وانضباط العملية التعليمية فيها.

وفي سياق متصل، أعرب اللواء عماد أحمد محمود كدواني، محافظ المنيا، عن اعتزازه بالتطور الملموس في البنية التحتية والوسائل التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن التعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالعملية التعليمية باعتبارها قاطرة التنمية.

واختتم وزير التعليم جولته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتطوير التعليم، سواء عبر تحديث البنية التحتية للمدارس أو دمج التكنولوجيا الحديثة في أساليب التدريس، بما يضمن تقديم تعليم متميز وإعداد جيل قادر على المنافسة في العصر الرقمي محليًا وعالميًا.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا