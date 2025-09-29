كتب – أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء عماد أحمد محمود كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بعدد من مدارس قرية تونة الجبل لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية متميزة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد مصطفى هاني عبد الحميد الابتدائية التابعة لإدارة ملوي التعليمية، والتي تضم 1502 طالبًا وطالبة. واطلع الوزير على سير العملية التعليمية داخل الفصول، مشددًا على سرعة توفير المعلمين بالمواد الأساسية، وإحلال وتجديد المقاعد الدراسية، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات وتشجير لرفع كفاءة المدرسة.

كما تابع الوزير انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التحصيل الدراسي، وتسليم الكتب ودفاتر التحضير، مؤكدًا الانضباط والجدية خلال اليوم الدراسي.

واستمع الوزير والمحافظ لآراء المعلمين بشأن تطبيق المناهج وكتب التقييمات الجديدة، واعدًا بتذليل أي صعوبات قد تواجه انتظام الدراسة.

وفي مدرسة تونة الجبل الثانوية المشتركة التي تضم 394 طالبًا وطالبة، التقى الوزير بالمعلمين وتابع مستوى التحصيل الدراسي ونسب حضور الطلاب، وناقش طلاب الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى التعاون مع منصة كيريو اليابانية لتدريس المادة، وإتاحة شهادات دولية عبر منصة توفاس للطلاب الناجحين، بما يفتح أمامهم فرص عمل محلية ودولية، منها العمل عن بُعد مع كبرى الشركات اليابانية.

كما شملت الجولة مدرسة تونة الجبل للتعليم الأساسي، التي تضم 460 طالبًا وطالبة، حيث أكد الوزير أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتبسيط المناهج، وتنفيذ التقييمات في مواعيدها.

ووجّه وزير التعليم بمتابعة دقيقة لسير العملية التعليمية، وتلبية احتياجات المدارس منذ اليوم الأول للدراسة، وتذليل أي عقبات قد تواجه إدارات المدارس والمعلمين.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المحافظة تسخر جميع إمكاناتها لدعم وتطوير المنظومة التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن التعليم يمثل أولوية قصوى لخدمة أبناء المحافظة.

ويواصل وزير التعليم ومحافظ المنيا جولاتهما بعدد آخر من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية بكامل أنحاء المحافظة.

