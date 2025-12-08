إعلان

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026.. ومصدر يؤكد: الحل خلال ساعات

كتب : أحمد الجندي

01:27 م 08/12/2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

اشتكى عدد من أولياء الأمور خلال الأيام الماضية من تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية للعام 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، ما منع تسجيل بيانات الطلاب وإتمام الإجراءات المطلوبة.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن السبب يرجع إلى أن الموقع حالياً يخضع لتحديثات تقنية تهدف إلى جعله أسرع وأكثر استقراراً.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الموقع سيكون جاهزاً خلال ساعات، ولن يكون هناك أي معوقات أمام تسجيل بيانات الطلاب، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة الموقع وإتمام التسجيل بمجرد استعادته للعمل.

استمارة الشهادة الإعدادية 2026 وزارة التربية والتعليم

