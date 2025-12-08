زلزال بقوة 5.2 قرب تركيا.. ومعهد الزلازل المصري: شعر بها السكان

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الإثنين، هزةً أرضيةً على بُعد 15 كم من أنطاليا بتركيا.

وأفاد المعهد أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كالتالي:

وقت الحدوث: 12:21:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

القوة: 5.24 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض: 36.89 شمالًا.

خط الطول: 30.99 شرقًا.

العمق: 11.39 كم.

واختتم المعهد: ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يحضر المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الفاو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8-12-2025.. أمطار وشبورة

باستخدام خاصية NFC.. خطوات شحن كارت الكهرباء عبر الموبايل