آخر موعد للاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة تخص الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026، حيث حددت موعدًا نهائيًا لحسم اختيارهم بين نظام البكالوريا الدولية أو الاستمرار في نظام الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة، أن آخر فرصة أمام طلاب الصف الأول الثانوي لاختيار النظام الدراسي المناسب لهم، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة، ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.

وأشارت إلى أنه يحق للطلاب تعديل رغباتهم قبل اعتماد الكشوف النهائية، بما يتيح لهم فرصة المراجعة والتأكد من اختيار النظام الأنسب لقدراتهم وطموحاتهم التعليمية.

إعداد الكشوف النهائية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تجهيز كشوف رسمية بأسماء الطلاب الملتحقين بكل نظام على حدة، على أن تتضمن البيانات الأساسية مثل: الاسم الكامل، اسم المدرسة، الإدارة التعليمية، المديرية، الرقم القومي.

وسيتم إرسال هذه الكشوف معتمدة إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام الوزارة لعرضها على وزير التربية والتعليم.

اقرأ أيضًا:

ولي أمر يعتدي على معلم في مدرسة قرية شبرا بابل.. والنقابة تتخذ إجراءات قانونية





استمرار التسجيل بكلية النانو تكنولوجي 2025 - 2026.. البرامج والمجالات المتاحة





التعليم تحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة قرية تونة الجبل بالمنيا



