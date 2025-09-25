صور.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح العام الجامعي ويشارك في "جيم بلياردو" بالأنشطة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنحة مجانية لطلاب المدارس، وتستهدف إعداد جيل متميز من طلاب المدارس المصرية في مختلف مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على جميع الإدارات والمدارس بنشر التوعية بين الطلاب حول فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة " أشبال مصر الرقمية " المقدمة من وزارة الاتصالات لعام 2025/2026 ومدتها 6 أشهر «5 شهور وقت الدراسة + شهر في الفترة الصيفية» على الموقع الرسمي للمبادرة حتى يوم 10 أكتوبر 2025.

وتشمل الفئة المستهدفة لمبادرة أشبال مصر الرقمية:

- الطلاب المقيدون بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026.

- المبادرة موجهة لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية داخل جمهورية مصر العربية.

وحددت وزارة التعليم مميزات المبادرة

- منحة مجانية كاملة مقدمة من وزارة الاتصالات.

- رحلة متكاملة وبرنامج تدريبي احترافي لتنمية المهارات التكنولوجية والشخصية.

- مقررات علمية متطورة في البرمجة الذكاء الاصطناعي علوم البيانات الأمن السيبراني، تصميم المواقع الشبكات، والتصميم الرقمي.

- تنمية مهارات القيادة والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

- الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات مع تكريم أوائل الطلاب بجوائز قيمة على مستوى الجمهورية.

شروط التقديم في المبادرة:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ممن لديهم الشغف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يدرس ومقيداً بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية.

- مقيد بالمرحلة الإعدادية ( من الصف الأول إلى الثالث الإعدادي) لعام 2025/2026.

- المنحة مقدمة فقط للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على نسبة ٩٠% فأكثر في اللغة الإنجليزية -العلوم - الرياضيات في العام الدراسي 2024/2025.

المستندات المطلوب تجهيزها قبل التسجيل

- صورة شهادة الميلاد .

- بيان النجاح 2024/2025.

بيان قيد بالمدرسة 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي ساري (وجهين) لولى الأمر (الاب والام).

- يجب وضع كافة المستندات مجمعة في ملف PDF واحد بحجم لا يتعدى ٢ ميجا بايت وإرفاقه في استمارة التسجيل الالكترونية.

