أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق تدريبات "سفراء التطوير"، وهي سلسلة جديدة من البرامج التدريبية الرامية إلى توطين المعرفة وبناء ثقافة تبادلها بين عناصر المنظومة التعليمية، في إطار استكمال النهج الذي تبنته الوزارة العام الماضي، والهادف إلى صياغة سياسات تعليمية تنطلق من صوت الميدان وبمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وموجهين ومديري المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف تمكين سفراء التطوير من نقل فلسفة المناهج الجديدة وما تحمله من مردود إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية ككل، بما يعزز من مستقبل التعليم في مصر، ويواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير المناهج وطرق التدريس.

وأكدت الوزارة أن سفراء التطوير بدأوا تدريباتهم بالفعل في مختلف المحافظات، وسيواصلون خلال الفترة المقبلة نقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها من الخبراء اليابانيين إلى زملائهم في المديريات والإدارات التعليمية، وذلك وفق خطة محكمة أعدتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الموجهين وسفراء التطوير أنفسهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا للتدريبات المكثفة التي نفذتها خلال الأشهر الماضية على المناهج المطورة، سواء عبر ورش عمل حضورية أو تدريبات من خلال الفيديو كونفرانس، والتي استهدفت تغطية جميع المعلمين بنسبة 100% لضمان وصول فلسفة التطوير إلى كل مدرسة ومعلم.

يذكر أن سفراء تطوير مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي قد أنهوا تدريباتهم الأسبوع الماضي، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الخبراء اليابانيين المطورين للمنصة اليابانية الأولى في تدريس البرمجة.

