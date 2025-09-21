رئيس "التعليم العام" تتابع انتظام الدراسة بمدارس شبين في المنوفية

"تعليم الجيزة" تستقبل طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد بأجواء من

كتب – أحمد الجندي:

أجرت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، اليوم الأحد، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورافقها خلال الجولة محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث شملت الزيارة مدارس الإعدادية القديمة بنين، والإعدادية القديمة بنات، وعبد الرحمن الديب، والمتميزة لغات بشبين، والمساعي المشكورة الثانوية بنين.

واطمأنت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام على انتظام حضور الطلاب وتسليم الكتب الدراسية، مؤكدة أهمية توفير بيئة تعليمية منضبطة وجاهزة منذ اليوم الأول للدراسة، بما يضمن انطلاقة قوية للعام الدراسي.

وأشادت بالالتزام والانضباط الذي لمسته داخل الفصول وساحات المدارس، مشددة على مواصلة المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات وتوفير مستلزمات العملية التعليمية في مواعيدها.