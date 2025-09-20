إعلان

أجواء احتفالية.. مدارس القاهرة تستقبل العام الدراسي الجديد 2025/2026

03:44 م السبت 20 سبتمبر 2025
    القاهرة 20
    القاهرة 21
كتب- أحمد الجندي:

انطلق العام الدراسي الجديد 2025/2026 في مدارس العاصمة، وسط أجواء مبهجة وفعاليات احتفالية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وذلك تحت إشراف الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وشهدت المدارس صباح اليوم حضورًا كثيفًا للطلاب، حيث تهيأت الفصول والساحات المدرسية بأجواء مشجعة على الانضباط والتحصيل.

وبدأ اليوم بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، أعقبها كلمات ترحيبية في طابور الصباح لتعزيز روح الانتماء الوطني.

واستقبل المعلمون، وفي بيان المديرية، الطلاب بالورود وتوزيع الحلوى والأعلام المصرية، كما نظمت المدارس فقرات غنائية ووطنية لإضفاء أجواء إيجابية وكسر رهبة اليوم الأول، ما ساهم في نشر البهجة وتحفيز الطلاب على التفاعل.

وأكدت المديرية، أن الفعاليات الاحتفالية تهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب منذ اليوم الأول، بما يضمن بداية قوية للعام الدراسي، وتشجيعهم على الالتزام بالواجبات والمشاركة في الأنشطة التعليمية والثقافية.

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

