تعليم القاهرة: انتظام الدراسة في 113 مدرسة مع بداية العام الجديد

كتب- أحمد الجندي:

تابعت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس العاصمة.

وأوضحت المديرية، أن اليوم شهد انتظام الدراسة في 113 مدرسة رسمية وخاصة بمختلف المراحل التعليمية، حيث بدأت "أبو كيلة" جولتها بزيارة مدارس الفاروق الابتدائية (1 و2) ومدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل الابتدائية بإدارة دار السلام التعليمية، وكان في استقبالها الدكتور حسن الصعيدي، مدير عام الإدارة، إلى جانب مديري المدارس.

وخلال جولتها، هنأت "أبو كيلة" الطلاب والمعلمين والعاملين ببداية العام الدراسي، وتفقدت الفصول لمتابعة حضور الطلاب وأداء الواجبات والتقييمات، مؤكدة على أهمية الانتظام في الحضور والاستفادة العلمية، ومشيدة بسرعة تسليم الكتب الدراسية.

كما شددت على تفعيل الأنشطة المدرسية ودورها في تنمية شخصية الطلاب ومهاراتهم الحياتية، إلى جانب الالتزام بلائحة الانضباط والقرارات الوزارية لضمان سير العملية التعليمية.

وزارت مدير المديرية، مدرسة المعادي الرسمية للغات التابعة لإدارة المعادي التعليمية، حيث استقبلها محمود عبد الرازق، مدير عام الإدارة، ومديرة المدرسة، وقدمت التهنئة للطلاب وهيئة التدريس، مؤكدة تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات، وحثت الجميع على الحفاظ على المدرسة كمكان للعلم والمعرفة.



