مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية 2025/2026
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، مشددة على ضرورة الالتزام بها لتيسير الإجراءات الإدارية وضمان انتظام العملية التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن القسط الأول يبدأ تحصيله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، والقسط الثاني يبدأ تحصيله اعتبارًا من 1 فبراير 2026، ويُطبق ذلك على جميع المراحل الدراسية.
قيمة المصروفات الدراسية:
- من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي: 320 جنيهًا.
- الصف الثالث الإعدادي: 220 جنيهًا.
- الصف الأول الثانوي العام: 545 جنيهًا.
- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام: 530 جنيهًا.
- الصف الأول الثانوي الفني (جميع التخصصات والأنظمة من 3 إلى 5 سنوات): 245 جنيهًا.
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: 230 جنيهًا.
