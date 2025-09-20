مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية 2025/2026

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، مشددة على ضرورة الالتزام بها لتيسير الإجراءات الإدارية وضمان انتظام العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القسط الأول يبدأ تحصيله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، والقسط الثاني يبدأ تحصيله اعتبارًا من 1 فبراير 2026، ويُطبق ذلك على جميع المراحل الدراسية.

قيمة المصروفات الدراسية:

- من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي: 320 جنيهًا.

- الصف الثالث الإعدادي: 220 جنيهًا.

- الصف الأول الثانوي العام: 545 جنيهًا.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام: 530 جنيهًا.

- الصف الأول الثانوي الفني (جميع التخصصات والأنظمة من 3 إلى 5 سنوات): 245 جنيهًا.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: 230 جنيهًا.

