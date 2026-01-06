إعلان

فرصة أخيرة لطلاب "أولى ثانوي".. التعليم تعيد امتحان البرمجة عبر "QUREO"

كتب : أحمد الجندي

06:37 م 06/01/2026

وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة فرصة جديدة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتعزيز مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لدى طلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضحت الوزارة في مستند رسمي أرسلته الي المديريات التعليمية، أن الامتحان سيتم إتاحته عبر منصة كبريو QUREO للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الامتحان في موعده الأصلي، وذلك وفق جدول زمني محدد على مستوى المحافظات وهي:

* يوم الاثنين 20 يناير 2026: دمياط، شمال سيناء، الإسكندرية، سوهاج، قنا، الفيوم، أسيوط، الغربية.

* يوم الثلاثاء 21 يناير 2026:المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الجيزة، بني سويف، المنيا، الإسماعيلية.

* يوم الأربعاء 22 يناير 2026:القاهرة، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، بورسعيد، البحر الأحمر، مطروح، أسوان، الأقصر، البحيرة.

وأكدت الوزارة أن أداء الامتحان سيكون وفق الضوابط والتعليمات المعلن عنها سابقًا، مع وجود كلمة سر خاصة لكل مجموعة محافظات، سيتم إرسالها إلى المديريات التعليمية في وقت لاحق.

وشددت الوزارة على ضرورة المتابعة الشخصية من مديري المديريات التعليمية، واتخاذ ما يلزم لضمان إتاحة الفرصة لجميع الطلاب المستحقين، مؤكدة أن الأمر يحظى بأهمية خاصة في إطار تطوير منظومة التعليم الرقمي.

الذكاء الاصطناعي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026