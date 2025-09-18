التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق نظام السداد الإلكتروني الكامل لمصروفات العام الدراسي 2026، وذلك في المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات.

منافذ السداد المعتمدة

أكدت الوزارة أن سداد المصروفات سيكون حصريًا عبر المنافذ المعتمدة والمتعاقدة معها، وتشمل:

الهيئة القومية للبريد المصري

منافذ "فوري"

خدمات "آي فاينانس"

موضحة أن الخدمة متاحة تحت مسمى "خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة" لسهولة التعرف عليها أثناء الدفع.

آلية الدفع

شددت الوزارة، على ضرورة السداد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية سواء عبر البريد أو المنافذ الإلكترونية.

ويتم الدفع باستخدام الرقم القومي للطالب المسجل في شهادة الميلاد الإلكترونية، مع اعتبار إيصال الدفع أحد المستندات الأساسية المطلوبة ضمن ملف القيد بالمدرسة.

