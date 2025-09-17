تعليم الجيزة ترعى الموهوبين.. معرض صحفي وإعلامي يبرز طاقات جيل جديد

كتب- أحمد الجندي:

افتتح اليوم، سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، معرض مركز تنمية القدرات الصحفية، والذي يضم أعمالًا متميزة للطلاب في مجالات الصحافة والتصوير والكاريكاتير الصحفي على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر مدرسة السعيدية الثانوية العريقة، في أجواء احتفالية تعكس روح الإبداع والتميز.

شهد الافتتاح المستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات المديرية، حيث أشادوا بما تضمنه المعرض من أعمال إبداعية جسدت قدرات الطلاب في التعبير والتصوير والرسم الكاريكاتيري، مؤكدين أن ما عرض يعكس طاقات شبابية واعدة ورؤية جيل جديد قادر على التميز والإبداع.

ويأتي المعرض في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لرعاية الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهارات الطلاب الصحفية والإعلامية، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز من روح الانتماء والوعي لديهم.

وخلال جولته داخل المعرض، أكد وكيل الوزارة سعيد عطية أهمية دعم الطاقات الطلابية المتميزة، قائلا: "طلابنا هم القوة الناعمة التي تبني الوعي وتصنع الكلمة الصادقة، والتعليم بالجيزة يضع الموهوبين في صدارة أولوياته."

