5 آلاف جنيه شهريًّا لكل مدير مدرسة لتغطية احتياجات الأمن والنظافة

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم اعتماد مبلغ مالي ثابت قدره 5 آلاف جنيه شهريًّا لكل مدير مدرسة، يتم صرفه بانتظام؛ بهدف تمكينهم من توفير العمالة اللازمة داخل المدرسة.

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل اليوم الأربعاء، وفدًا من أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس الشيوخ الفرنسي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتعليم الفني.

وحضر من جانب الوفد الفرنسي كل من لوران لافون، رئيس اللجنة، وكاثرين موران- ديسايي، نائبة رئيس اللجنة، ولور داركوس، عضو مجلس الشيوخ، وبياتريس غوسلان، عضو مجلس الشيوخ، وجاك غروسبيران، عضو مجلس الشيوخ، وبيير- أنطوان ليفي، عضو مجلس الشيوخ، وماري- بيير مونييه، عضو مجلس الشيوخ، وماتيو تيوران، مسؤول بإدارة مجلس الشيوخ ورئيس مصلحة اللجنة، إلى جانب ديفيد سادوليه، مستشار التعاون والشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية في القاهرة، ودانيال رينجو، ملحق التعاون التعليمي، ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير.

وأكد عبد اللطيف أن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية وطيدة؛ لا سيما في مجال التعليم، مشيرًا إلى وجود مدارس فرنسية عريقة في مصر، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أعمق في مجالات التعليم العام والفني والتوسع في عدد المدارس الفرنسية في مصر.

