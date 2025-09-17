كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وضعت خطة طموحة لدمج أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج، قائلًا: “لا توجد مهنة في العالم لن ترتبط بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة"، موضحًا أنه سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية.

وأوضح عبد اللطيف" أنه سيتم تزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي، ويأتي هذا التوجه كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، حيث أن الطلاب سيؤدون الامتحانات عبر منصة "كويرو" اليابانية، على أن يحصلوا في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب في الصف الثاني الثانوي سيكون مؤهلًا ليصبح "مبرمجًا محترفًا" بما يتيح له امتلاك قدرات تقنية متقدمة تسهم في رفع كفاءته التكنولوجية وتوسيع فرصه المستقبلية في سوق العمل.

اقرأ أيضاً:

رسوم الإعادة في الثانوية والبكالوريا.. وزير التعليم يوضح الفارق لمصراوي

بعد افتتاح رئيس الوزراء لها.. كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

وزير التعليم: تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بشهادة يابانية