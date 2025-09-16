وزير التعليم: المعلمون أطلقوا على البكالوريا "IG الغلابة"

كتب – أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين وصفوا نظام البكالوريا الجديد بأنه "IG الغلابة"، لأنه يتيح للطلاب تعليماً دولياً بالمجان دون تحميل الأسر أي أعباء إضافية.

وأوضح الوزير أن النظام يستهدف تطوير العملية التعليمية والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، مع التأكيد أن الالتحاق به اختياري بالكامل بجانب الثانوية العامة التقليدية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهدف الأساسي هو توفير فرص تعليمية عالية المستوى لجميع الطلاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على مجانية التعليم وإتاحة الفرصة للجميع.

