إعفاءات ورسوم المدارس 2026.. التعليم تحدد الفئات المستثناة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، المقرر انطلاقه في 20 سبتمبر المقبل، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي اعتمدها الوزير محمد عبد اللطيف.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2026

أكدت الوزارة أن الإعفاء يشمل أبناء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو المعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، شريطة تقديم المستندات الدالة على ذلك، كما يشمل القرار الطلاب الأيتام، والملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية، إلى جانب أبناء السيدات المعيلات والمهجورات والمطلقات، كما يمتد الإعفاء ليشمل أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، فضلًا عن أبناء السجناء المفرج عنهم حديثًا من غير القادرين على إعالة أسرهم، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من الأخصائي بالمدرسة. ولم تستثن الوزارة أبناء مصابي الثورة، إذ نص القرار على إعفائهم من الرسوم الدراسية بعد تقديم ما يثبت ذلك رسميًا.

إعفاءات خاصة لطلاب بعض المدارس

وبجانب هذه الفئات، أوضحت وزارة التعليم أن طلاب بعض المدارس يتمتعون بإعفاء كامل من المصروفات، مثل المقيدين بمدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر سواء الملتحقين بها أو المحولين منها إلى مدارس بمحافظات أخرى، وكذلك الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء أو المحولين منها.

وينطبق القرار أيضًا على طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الداعمة للأطفال في ظروف صعبة، إلى جانب المتحررين من الأمية الذين التحقوا بالتعليم النظامي.

