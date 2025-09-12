كتب- أحمد الجندي:

رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درجة الاستعداد بالمدارس، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر رسميًا في 20 سبتمبر الجاري، وأصدرت حزمة من القرارات والتعليمات التنظيمية التي تستهدف ضبط العملية التعليمية وضمان انضباطها منذ اليوم الأول.

وفيما يلي نستعرض أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

الانضباط من أول يوم دراسة

شددت الوزارة على ضرورة بدء الدراسة فعليًا لجميع الصفوف منذ اليوم الأول وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، وعدم السماح بأي تأجيل، بما يشمل فصول الخدمات في مدارس الثانوي العام والفني بالفترة المسائية.

الالتزام بالمصروفات والزي المدرسي

أكدت على تحصيل الرسوم الدراسية للعام الجديد وفقًا للقرار الوزاري رقم (156) الصادر في 30 يونيو 2025، مع الالتزام بتطبيق كل بنوده.

ألزمت الطلاب بالالتزام بالزي المدرسي الموحد؛ لما له من دور في تعزيز قيم الانضباط، مع ترك حرية الشراء لأولياء الأمور دون إلزامهم بمكان محدد، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2013.

الحضور والغياب

شددت الوزارة على تسجيل الغياب بشكل يومي إلكترونيًا للصفوف المتاح لها ذلك، وإرسال نسب الحضور يوميًا للإدارة المركزية للتعليم العام، مع الاستمرار في التسجيل الورقي وإخطار أولياء الأمور دوريًا.

شددت أيضًا على ألا تقل نسب حضور الطلاب على مدار العام عن 80%.

الكثافات الطلابية

أكدت الوزارة أن تجاوز 50 طالبًا داخل الفصل غير مقبول على الإطلاق، مع التشديد على متابعة الكثافات وضبطها في مختلف المراحل.

الانضباط والسلوك داخل المدارس

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي (القرار الوزاري 150 لسنة 2024) بصرامة، وتفعيل أساليب التحفيز لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد.

مواجهة السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف عبر الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتنفيذ برامج توعية شاملة.

حظر استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.



منع التدخين بجميع أشكاله داخل الحرم المدرسي سواء من الطلاب أو العاملين أو الزائرين.

تشديد إجراءات دخول وخروج الطلاب عبر غلق الأبواب بعد طابور الصباح، وتسجيل بيانات الزائرين والتأكد من هوياتهم، مع غلق الأبواب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

المناهج والتقييمات

توفير كتب التقييمات الجديدة للمواد الأساسية التي تُطرح لأول مرة هذا العام، على أن تتضمن أسئلة متنوعة لتدريب الطلاب على استيعاب الدروس.

الأنشطة والرحلات

تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية لزيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية، بهدف ربط الطلاب بواقع مجتمعهم وتنمية الانتماء الوطني لديهم.

الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من التزامها بالضوابط الرسمية الخاصة بالمصروفات، والكثافات، والمناهج القومية، لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

الانضباط المالي والإداري

حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور خارج نطاق ما نصت عليه القرارات الوزارية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة.

منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس.

حظر استغلال أسوار المدارس في الدعاية السياسية أو التجارية، مع الاقتصار على المواد التعليمية والتوعوية فقط.

السياسات العامة داخل المدارس

حظر التطرق إلى القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني داخل الفصول؛ حفاظًا على حيادية المؤسسة التعليمية.

استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس وفق تنظيم محدد لا يؤثر على سير العملية التعليمية أو المحيط الخارجي.

الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة، وخاصة عند إظهار الحدود الجنوبية (خط عرض 22°).

