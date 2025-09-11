موعد انطلاق مقابلات اعتماد المراجعين الخارجيين بأكاديمية المعلمين

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عقد المقابلات الخاصة بالمرشحين للاعتماد كمراجعين خارجيين، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16 و17 سبتمبر 2025.

وأوضحت الأكاديمية أنه سيتم عقد لجنة خاصة للمراجعة في حالة وجود تخلفات يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، كما حددت الأكاديمية نفس اليوم لإجراء المقابلات الخاصة بالمدربين الذين تخلفوا عن حضور مقابلات الاعتماد في وقت سابق.

ودعت الأكاديمية إداراتها وفروعها بالمحافظات إلى إخطار المستهدفين بالمواعيد المقررة، والتأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حضورهم في المواعيد المحددة.

