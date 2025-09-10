"التعليم": التربية الدينية مادة نجاح ورسوب بجميع المراحل

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا جديدًا تنفيذًا لتعديلات قانون التعليم، يقضي باعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية تُدرّس في جميع الصفوف بجميع المراحل الدراسية، على أن يتم تقييم الطلاب فيها وفقًا للمحتوى والدرجات المعتمدة في القرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة.

شرط للنجاح دون احتساب في المجموع الكلي

ونص القرار على أنه يشترط حصول الطالب على 70% على الأقل من الدرجة المقررة لمادة التربية الدينية للنجاح فيها، مع التأكيد على أن درجات المادة لا تُضاف إلى المجموع الكلي لدرجات الطالب.

مسابقات دينية وحوافز للمتفوقين

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تكليف الإدارة المركزية للتعليم العام بوضع خطة متكاملة لتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، على أن يتم منح الطلاب المتفوقين فيها مكافآت وحوافز تشجيعية.

