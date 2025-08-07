البحيرة - أحمد نصرة:



أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والمقرر لها أن تبدأ السبت المقبل 9 أغسطس الجاغ، وتستمر حتى الأربعاء 13 من نفس الشهر.



وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت تجهيز 184 لجنة تستقبل 35 ألفا و320 طالبا وطالبة في 18 إدارة تعليمية، إضافة إلى تجهيز 14 لجنة للإعدادية المهنية تستقبل 1120 طالبا وطالبة في 9 إدارات، فضلا عن لجنتين مخصصتين لـ5 طلاب مكفوفين وصم وضعاف سمع بمدرستي النور والأمل بإدارة بندر دمنهور.



وأوضح "الديب" أنه جرى التأكد من نظافة اللجان والديسكات، وتعليق جداول الامتحانات وتعليمات سير الامتحانات في أماكن واضحة داخل اللجان، مشددا على توفير كافة الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة في الفصول، وتوافر سبل الراحة للطلاب.



كما شدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، والتعامل الهادئ مع الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وعدم استخدام السخانات أو التدخين داخل المدارس.



وأشار وكيل الوزارة إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لرفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان.



وأكد "الديب" أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف فرعية في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل أي معوقات قد تواجهها، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب وأن تكلل جهودهم بالنجاح.







