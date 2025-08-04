كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، جولة ميدانية مكثفة شملت إدارات الوراق وشمال الجيزة التعليمية، لمتابعة مدى الجاهزية داخل المدارس ومقرات اللجان الانتخابية، في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، ومواكبةً للتحضيرات الجارية للعملية الانتخابية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة عددًا من المدارس التابعة للإدارتين، واطّلع على أعمال الصيانة والتجميل والتشجير، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الدهانات والنظافة بما يليق باستقبال الطلاب. وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه بعض المدارس، مطالبًا بالاستمرار في تطوير البيئة التعليمية بشكل مستمر.

كما شملت الجولة متابعة تجهيزات المدارس التي ستُستخدم كمقار انتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث شدد "عطية" على أهمية التنسيق الكامل والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة منظمة وآمنة.

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