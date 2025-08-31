كتب- أحمد الجندي:

تابعت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية تعليم القاهرة، يرافقها الدكتورة وفاء رضا، وكيل المديرية، صباح اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، سير العمل وحصر الفراغات بديوان عام إدارة الوايلي التعليمية.

وشددت "أبو كيلة" خلال الجولة على ضرورة تكاتف جميع العاملين لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن إنجاز المهام بكفاءة وسرعة، مؤكدة على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء أداء الخدمات التعليمية.

كما قامت مدير المديرية خلال الجولة بحصر الفراغات الموجودة بالإدارة بهدف وضع حلول مستدامة لاستغلالها بشكل فعال، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين والمواطنين.

