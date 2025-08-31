كتب- أحمد الجندي:

عقدت المدرسة الثانوية المصرية- الإيطالية للعلوم والتكنولوجيا، اختبارات لاختيار الطلاب الراغبين في دراسة البرمجة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وكانت لجنة الاختبار برئاسة د.سعد الجيوشي، رئيس مجلس الأمناء ووزير النقل الأسبق، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأمناء؛ من بينهم:

الدكتور أحمد جمال موسى - وزير التربية والتعليم الأسبق.

والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي - وزير التربية والتعليم الأسبق.

واللواء الدكتور طيار حسن محمد حسن - رئيس الأكاديمية المصرية للطيران السابق.

والدكتور تامر مصطفى عبد القادر - عميد كلية الحاسبات والمعلومات.. جامعة الجلالة، والمشرف على المواد التكنولوجية بالمدرسة.

والأستاذ جابر جلال - ممثل وزارة التربية والتعليم.. وحدة تشغيل المدارس التكنولوجية.

وأجرت اللجنة مقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور، وتم اختيار مجموعة من الطلاب المتميزين في أجواء إيجابية وتحفيزية، مؤكدة أنه سيتم عقد لجان أخرى خلال شهر سبتمبر؛ لاستقبال الطلاب الجدد والفرصة ما زالت متاحة للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، من خلال المواقع الإلكتروني: اضغط هنا ، والانطلاق نحو مستقبل في البرمجة، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

ويشار إلى أن المدرسة الثانوية الإيطالية- المصرية للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، وتأتي في إطار التعاون المصري الإيطالي؛ لتوفير فرص الدراسة في مصر وإيطاليا وإعداد خريج مؤهل للعمل داخل مصر وخارجها، في مجالات مهمة تواكب احتياجات سوق العمل.