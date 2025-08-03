كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل جدول اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه المدارس في عدد من المحافظات، تشمل: القاهرة، الجيزة، الغربية، مطروح، قنا، والبحيرة، ووفقًا للتعديلات الجديدة، ستنطلق الاختبارات اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا له الأحد 3 أغسطس.

أضافت وزارة التربية والتعليم أن جميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكنهم الاستعلام عن موعد ومكان عقد الاختبار، من خلال الرابط الإلكتروني، ويشترط لإجراء عملية الاستعلام إدخال الكود المخصص للطالب، بينما يتعين على طلاب الأزهر استخدام الرقم القومي بدلاً من الكود.

وفي سياق متصل، يتزايد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية الرسمية للعام المقبل، والتي حددت مواعيد بدء الدراسة، وأوقات الامتحانات، وكذلك الإجازات المعتمدة للمدارس.

وخلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن انطلاقة الفصل الدراسي الأول ستكون يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن تستمر الدراسة حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

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