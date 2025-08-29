فتح باب التقدم للمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد، وذلك في الفترة 29 أغسطس 2025 حتى 5 سبتمر 2025، في إطار حرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية تطلعات أولياء الأمور، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني،على هذا الرابط من هنا

أما لطلاب الشهادة الاعدادية العامة والازهرية عام ٢٠٢٥ /٢٠٢٤م والطلاب الحاصلين على الإعدادية العام الماضى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م والطلاب المصريين العائدين من الخارج ، والطلاب الوافدين (الاجانب)، على هذا الرابط من هنا

ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة لمطالب أولياء الأمور الراغبين في إتاحة الفرصة لأبنائهم للالتحاق بهذه المدارس المتميزة، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الفني والتقني من خلال تطبيق مناهج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة بالشراكة مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى متابعة الصفحة الرسمية للوزارة للاطلاع على أي تعليمات جديدة.

