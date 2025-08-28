متحدث التعليم يوضح أهم مزايا نظام البكالوريا المصرية

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام "البكالوريا المصرية" الجديد يمثل نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يجمع بين أفضل ما في الشهادات الأجنبية وملاءمته لطبيعة المجتمع المصري وتطلعاته.

وقال "زلطة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc": "نظام البكالوريا يهدف إلى تقديم تعليم مرن يراعي احتياجات الطلاب ويتماشى مع متطلبات العصر، حيث نقترب في هذا النظام من كل أنظمة التعليم الأجنبية".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة استحدثت نظام "فرص الامتحان" الذي يمنح الطلاب مرونة كبيرة، موضحًا: "يمكن للطالب خوض الامتحان مقابل 200 جنيه لكل فرصة، بدلاً من الاعتماد على عام دراسي مصيري واحد دون محاولات إضافية".

وتابع أن هذا النظام يتيح للطلاب فرصة تحسين أدائهم دون الضغط النفسي المرتبط بالامتحانات التقليدية.

وأشار زلطة، إلى أن الطلاب يواجهون خيارًا مهمًا منذ الصف الأول الثانوي، حيث قال: "يختار الطلاب بين نظامي البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة منذ الصف الأول الثانوي، ولا يمكن تغيير النظام المختار لاحقًا لضمان استقرار المسار التعليمي".

وأكد أن اختيار المسار التخصصي ضمن البكالوريا يبدأ من الصف الثاني الثانوي، مع إمكانية تغييره بشرط إضافة سنة دراسية إضافية.

وتابع المتحدث الرسمي، مؤكدًا أن نظام البكالوريا ليس إلزاميًا، مشددًا على أن الوزارة ستتحقق من أي شكاوى يتقدم بها أولياء الأمور لضمان العدالة والشفافية.

وأضاف: "أعمال السنة في البكالوريا مقتصرة على الصف الأول فقط ولا توجد في الصفين الثاني والثالث"، مما يخفف العبء عن الطلاب في السنوات النهائية.

وأكد زلطة، على سعي الوزارة الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى قرار إدراج مادة الذكاء الاصطناعي كمادة اختيارية خارج المجموع لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "هذه الخطوة تهدف إلى إعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي وتمكينهم من مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية".